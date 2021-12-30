روسيا – صرّح مسؤول في مجلس الدوما بأن أي نشاط، من نوعية قرار الولايات المتحدة الإبقاء على حاملة طائراتها في البحر المتوسط على خلفية التوتر حول اوكرانيا، يشكل تهديدا مباشرا لروسيا.

وفي التفاصيل، قال دميتري نوفيكوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما (مجلس النواب): “هذا يشكل تهديدا لروسيا، وذلك لأن الناتو هو أكبر مؤسسة شبه عسكرية، وتعلن رسميا الاتحاد الروسي في وثائقها العقائدية كأحد التهديدات الرئيسة. والأمر ذاته يسري على الوثائق الاستراتيجية التي تظهر في واشنطن من خلال الإدارة الأمريكية. أما الولايات المتحدة فهي، كما هو معروف، زعيمة سياسية وعسكرية في كتلة الناتو. لذلك، فإن أي نشاط من هذا القبيل يشكل تهديدا مباشرا وفوريا لروسيا”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن متحدث باسم الجيش الأمريكي أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بالإبقاء على حاملة الطائرات “هاري ترومان” في البحر الأبيض المتوسط​، وتأجيل إعادة تمركزها في الشرق الأوسط، في ضوء استمرار التوترات حول أوكرانيا.

وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، ويهددون بفرض عقوبات غير مسبوقة إذا تم تنفيذ الخطط المنسوبة لروسيا.

بالمقابل، تنفي روسيا الاتهامات الغربية وتقترح بدء مفاوضات بشأن ضمانات أمنية إضافية في أوروبا.

المصدر: نوفوستي