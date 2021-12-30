ليبيا – واصل تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الناطقة بالإنجليزية تطورات محاكمة 2 من أصل 4 ليبيين لتورطهم بغسيل أموال وتهرب ضريبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هشام زايد وعصام الدرناوي وشركاتهما “پي أتش أف” و”يو جي تي” و”إكسبرس روت” “وأتش زي” للمعدات الطبية والخدمات الصحية و”أتش و أتش” للاستثمار المحدودة تم اتهامهما رسميًا بالتورط في هذه التهم.

ووصف التقرير زايد بـ”زعيم منظمة إجرامية” متورط في تحويل ملايين اليوروهات من مالطا إلى اسطنبول وتلقي بضائع مسروقة والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن تدفق مزيد من الأموال من خلال حسابات مصرفية محلية أخرى بما في ذلك حساب في “ساتا بنك”.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المحكمة خلصت إلى أن كلا المتهمين وشركاتهم الـ5 لديهم دعوى ظاهرة الوجاهة للرد عليها وأسقطت حجة الدفاع بأن الجريمة الأصلية الكامنة وراء تهمة غسيل الأموال لم يتم إثباتها بعد، مؤكدًا الاستمرار في النظر في القضية.

ترجمة المرصد – خاص