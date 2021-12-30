ليبيا- كشف مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن سبب التأخر في إعلان المبادرة المقترحة من المجلس لإجراء الانتخابات.

ووفقًا لما أفاد به المصدر للوكالة وتابعته صحيفة المرصد، فإن التأخير سببه الرغبة في مناقشة المبادرة حاليًا مع الأطراف الليبية للاتفاق عليها، متهمًا رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بإرباك المشهد كثيرًا من خلال مقترحه لإجراء الانتخابات في الـ24 من يناير المقبل.

وأكد المصدر أن اجتماع الأربعاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بفوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب شهد الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات والوصول إلى بر الأمان من خلال تحديد الموعد بالاتفاق مع المفوضية المعنية والأجسام الموجودة في البلاد.

وتابع المصدر: إن المهم ليس موعد الانتخابات بل الاتفاق بين الأطراف الليبية، فالتأخير في الإعلان عن المبادرة يعود لمحاولة الاتفاق مع جميع الأطراف الموجودة سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة الاستشاري حتى لا يخرج جسم يمثل الدولة ويعترض على هذه المبادرة ما يعني العودة إلى نقطة الصفر.

وأضاف المصدر: إن المطلوب الآن هو الاتفاق أولًا، ثم الإعلان رسميًا عن هذه المبادرة مبينا إن الموعد الذي حدده السايح يضغط على المجلس الرئاسي ومجلس النواب؛ لأنه أولًا موعد قريب، وثانيًا يمثل تداخلًا في الاختصاصات، وبالتالي زاد الأمر سوء.

وشدد المصدر على عدم أحقية السايح لتحديد موعد للانتخابات لأن ذلك يكون عن طريق إما مجلس النواب أو السلطة الحالية الممثلة في المجلس الرئاسي.