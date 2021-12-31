ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن هناك من يحاول الزج بمجلس النواب ليكون كبش الفداء في تأجيل الانتخابات؛ مضيفًا أن المجلس بريء من كل التهم التي تفيد بتعطيله العملية الانتخابية.

افحيمة وفي تصريح نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري نفى مطالبة النواب للمفوضية بعدم نشر القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن بيان مجلس النواب بشأن عدم نشر القائمة جاء للتحقق من تصريح خطير لعماد السايح، عند زيارته للقبة ومن ثم اتجاهه إلى طبرق واجتماعه بالنائب الثاني لرئيس المجلس، والتي أشار خلالها السايح إلى تعرضه لضغوط كبيرة.

وأضاف افحيمة أن السايح لديه أدلة على عمليات تزوير في التزكيات والوثائق، وغيرها من الأخطاء، كقبول مترشحين لدى بعضهم قضايا جنائية، مشيرًا إلى أن ذلك هو ما دفع مجلس النواب لتشكيل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تتعرض لها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.