واشنطن – أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين للحد من التوتر حول أوكرانيا، وأكد أن “أي تقدم ملموس لا يمكن تحقيقه إلا في ظل التهدئة”.

وقال البيت الأبيض عقب محادثة بين الرئيسين: “دعا الرئيس بايدن روسيا إلى التهدئة حول أوكرانيا، وأعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي ستنطلق مطلع العام المقبل بحوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي” في أوروبا.

وتابع: “أكد بايدن أن التقدم الجوهري على مساري روسيا والناتو، وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا يمكن تحقيقه إلا في ظل التهدئة لا التصعيد”.

ولفت إلى أن “بايدن أوضح أيضا أن واشنطن وحلفاءها وشركاءها سترد بشكل حاسم في حال أقدمت روسيا على خطوات تصعيدية واجتاحت أوكرانيا”.

المصدر: “نوفوستي”