اليمن – أكد تجار ومتعاملون بشركات صرافة في محافظة عدن إن الريال اليمني عاود الهبوط مجددا أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد تحسن كبير خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفاد صرافون في عدن لوكالة “رويترز” بأن “سعر صرف الدولار في جنوب اليمن في السوق السوداء الموازية مساء الخميس تجاوز عتبة الألف ريال للدولار الواحد ليسجل 960 ريالا للدولار للشراء و 1050 ريالا للبيع بعد أن كان عند 740 ريالا للشراء و830 ريالا للبيع أمس الأربعاء”.

وبلغ سعر الصرف المعلن من البنك المركزي اليوم الخميس 813 ريالا للدولار للشراء و 850 للبيع.

وأكد المركزي اليمني على موقعه أن هذا السعر تأشيري من متوسطات أسعار السوق المحلية الموازية وأن أسعار الصرف معرضة للتغيير في أي لحظة دون إشعار مسبق نتيجة لتقلبات سوق الصرف.

وكان الريال اليمني قد استعاد أكثر من 50 بالمئة من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن كان تجاوز حاجز 1700 في مطلع الشهر الجاري، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، مما أطلق زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

المصدر: رويترز