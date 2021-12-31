ليبيا – قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن الحالات المصابة بمتحوّر أوميكرون سُجلت في العاصمة طرابلس.

السائح وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد اتخاذ المركز الإجراءات الضرورية من العزل والحجر الصحي الخاص للحالتين، لمتابعة وضعهما الصحي وعزلهما عن الآخرين.

وأشار إلى أن المركز يتابع الأشخاص المخالطين للحالتين لمعرفة مدى انتشار المتحوّر.

وأضاف: “تبيّن لنا من التحاليل أن الفيروس المتحوّر قد أصاب الحالتين من مدة، ومن المحتمل أن الحالتين قد اختلطتا اجتماعيًا مع الناس بالمدة الماضية”.

السائح أكد أن المركز يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الفيروس المتحور لمحاولة تحجيم التفشي.