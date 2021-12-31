ليبيا – أكد مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد، مجدي الشبعاني، أن تعاطي النائب العام بسرعة مع قضايا تهم الرأي العام وصلت إلى درجة حبس وزيرين هي شيء إيجابي للقضاء ويؤكد على نزاهته وقوته، ورغم ذلك فإنها لا توجد حكومة من الحكومات السابقة خالية من الفساد المالي أو الإداري، وأن المراحل الانتقالية باب مفتوح على مصراعيه للفساد.

الشبعاني وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس قال: “إن هذا التحرك لن يكون له أثر سياسي على الحكومة الحالية أو سبب لتغييرها كونها خطوات قانونية تماما بعيدة عن الأزمة السياسية وتداخلاتها”.