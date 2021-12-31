ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي السنوسي الشريف إن حكومة عبدالحميد الدبيبة أخفقت في تنفيذ كل ما كان مطلوبًا منها، ومن ذلك عدم التزام الحكومة بالشفافية ومنع الفساد الذي استشرى بشكل خطير في أغلب وزاراتها.

الشريف وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أضاف: “حينما ضعف كل من ديوان المحاسبة الذي تحالف رئيسه بوضوح مع الدبيبة وظهر معه في مهرجانات خطابية دعائية وحينما ضعفت هيئة الرقابة، بسبب انقسامها عن مراقبة الحكومة حينها برز دور النائب العام”.

وأوضح أن النائب العام هو ممثل لحق الشعب الليبي العام في مقاضاة كل من يمس المال العام أو يقصر في أداء عمله، ودوره مهم جدًا لكشف الفساد والتلاعب في أروقة الوزارات بهدف التكسب غير المشروع من المال العام.