ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن التاريخ سيدون أن حكومة تصريف الأعمال (حكومة الوحدة) أسوأ حكومة عرفتها ليبيا وأكثرها فسادًا بل هي عنوان للفساد والتزوير والخروج عن المألوف في الأقوال والأفعال.

الشيباني وفي منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الخميس أضاف: “كل يوم تستمر فيه هذه الحكومة يعني مزيدًا من الهدر والضياع ويقرب البلاد أكثر إلى الإفلاس والهاوية”.

وتابع الشيباني قائلًا: “يجب أن تكون أولويات خريطة الطريق استئصال هذا الورم الخبيث من جسد الوطن”.

الشيباني اختتم منشوره: “لا أعتقد أن وزراء التعليم والثقافة والمالية أكثر جرمًا وهدرًا للمال ونشرًا للفوضى وترسيخًا للعبثية والعشوائية وثقافة الغنيمة من كبيرهم الذي علمهم السحر”.