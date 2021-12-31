ليبيا – قال الخبير الاقتصادي بلال الصادق إن مشكلة الكهرباء من المشاكل المزمنة بالبلاد، حيث فشلت الخطط الحكومية في وضع علاج لها على مدار السنوات الماضية، نتيجة الأحداث على الساحة الليبية.

الصادق وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن جميع الحلول والوعود التي أطلقتها حكومة تسيير الأعمال باءت بالفشل.

ولفت الصادق إلى أن أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن الليبي منذ بداية العام، كادت تتسبب بثورة شعبية في أكبر مدينتين في ليبيا، بنغازي وطرابلس، حين خرجت تظاهرات على الأوضاع المتردية في قطاع الكهرباء، كانت لها تداعيات أمنية وسياسية كبيرة.

وفيما يتعلق بالحلول لهذه المشكلة، قال الصادق: “حل مشكلة الطاقة الكهربائية يلزمه خلق خبرة هندسية محلية، وتوفير الحد الأدنى من الأمان للمقاولين والمتعاقدين، لإجراء عمليات الصيانة وتشغيل الوحدات القائمة حاليًا”.