ليبيا- بعث النائب العام الصديق الصور مخاطبة رسمية إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن كتاب سابق تم إرساله من المجلس إلى النيابة العامة.

المخاطبة التي حصلت صحية المرصد على نسخة منها أشارت إلى كتاب إدارة شؤون رئاسة مجلس النواب ذي الرقم 870 في الـ19 من أغسطس الماضي بشأن إفادة عما تم في القضية المتعلقة بـ نعمان محفوظ الشيخ “المنتحل” لصفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأفادت المخاطبة باستجواب النيابة العامة المتهمين أسامة الضاوي أحمد أبو راس وعمان محفوظ محمد الشيخ في القضية رقم 587 / 2021 باب بن غشير وقد أسفرت إجراءات التحقيق إلى توجيه تهمتين لهما هي الكسب غير المشروع وممارسة مقتضيات وظيفة رئيس الهيئة من دون أن تكون لهما صفة.

وتابعت المخاطبة إن هذه الصفة يجب أن تكون طبقا لأحكام القانون ومن السلطة التشريعية ما قاد إلى الانتهاء إلى تقديمهما لغرفة الاتهام لإحالتهما إلى محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للوصف والقيد المدرجين بقرار الاتهام.