ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي لحالة التقارب الأخيرة بين الجهات الفاعلة في شرق ليبيا والجانب التركي والمقربين منه.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن التقارب ظهر واضحا عبر زيارة وفد من مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيسه فوزي النويري لتركيا ولقاءه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان واللقاء الأخير الذي جمع المرشح الرئاسي المشير خليفة حفتر بنظيره المقرب من تركيا فتحي باشاآغا.

ونقل التقرير عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي سالم بلقاسم قوله إن زيارة النويري وصحبه لتركيا تمثل حالة تغير التحالفات بسرعة كبيرة فيما توقع أحمد الورفلي وهو محام مقيم في مدينة بنغازي تحرك المشير حفتر لإصلاح علاقاته مع أنقرة لأنها لاعب مهم في الصراع الليبي لا يمكن تجاهله.

وأكد الباحث السياسي من العاصمة طرابلس ميلاد سعيد إن المشير حفتر ربح معركة الرأي العام ضد تركيا بعد أن صورها معسكره على أنها الغازية التي يجب محاربتها بلا هوادة لرغبتها في إعادة عهد السيطرة للامبرطورية العثمانية على الأراضي الليبية.

وبالعودة إلى بلقاسم الذي قال:” لن تكون مفاجأة أن يزور المشير حفتر تركيا إلا أن الحديث عن هذا لا زال مبكرا” فيما اختتم التقرير بالإشارة إلى أن كل هذا التقارب يأتي في إطار منافسة المستشار عقيلة صالح للمشير حفتر لربح الانتخابات الرئاسية.

ترجمة المرصد – خاص