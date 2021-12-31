روسيا – أعلن غريغوري إيفليف، رئيس الوكالة الفدرالية للملكية الفكرية في روسيا، أن أهم اختراعات عام 2021 هي المادة المركبة ذات خصائص مضادة للبكتيريا وروبوت مطهر وأقراص الأنسولين.

ويقول، “تخترع تقنيات جديدة تماما للحياة في فترة الجائحة. وأول ما نريد كشفه، هو ابتكار مادة مركبة قابلة للتحلل بيولوجيا، لها خصائص مضادة للبكتيريا. هذه المادة ابتكرها علماء معهد الفيزياء الكيميائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية”.

ويضيف موضحا، هذه مادة الحياة، يمكن استخدامها في صنع أطباق ومعدات منزلية لها خصائص مضادة للبكتيريا، ويمكنها تدمير أغشية مسببات الأمراض.

وجاء بالمرتبة الثانية الروبوت المطهر لسبيربنك، الذي يمكنه بشكل مستقل تحديد الاتجاهات وتذكر جميع مسارات التنقل وتقييم مستوى تلوث السطوح ومدة التعقيم.

ويقول إيفليف، “الميزة الرئيسية لهذا الروبوت، ليست فقط قدرته على تقييم واختيار المسار الأفضل مع الأخذ بالاعتبار خصوصية المكان وأثاثه، بل في تقدير المدة اللازمة للتطهير باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية، استنادا إلى مؤشرات عديدة مثل نقاوة الهواء ونسبة الأكسجين في الموقع وعدد الأشخاص فيه”.

وجاءت أقراص الأنسولين بالمرتبة الثالثة في قائمة اهم الابتكارات لعام 2021.

ويقول إيفليف، “يمكن اليوم الحصول على الأنسولين فقط عن طريق الحقن. ولم تنجح جميع محاولات ابتكار أقراص الأنسولين كالأدوية الأخرى. لأن الأنسولين يتحلل بسرعة في الجهاز الهضمي قبل وصوله إلى الدم. ولكن علماء الكيمياء في جامعة نيجني نوفغورود تمكنوا من ابتكار تركيبة من عدة طبقات، تمكنت من حل مشكلة وصول الأنسولين إلى الدم”.

ويضيف، يتم اختيار أفضل الاختراعات من قبل خبراء المعهد الفدرالي للملكية الصناعية ومتخصصين من تسعة أقسام صناعية في المعهد وعلى ضوء نتائج الاستبيان والمسح الهاتفي لأصحاب البراءات. واعتمادا على نتائجها يتم اختيار الاختراعات الواعدة للتنفيذ مستقبلا من وجهة نظر الأهمية التقنية.

المصدر: نوفوستي