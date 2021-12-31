واشنطن – طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من المحكمة العليا التدخل لإنهاء سياسة الهجرة، وتتمثل بإعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء مراجعة ملفاتهم.

وعرضت حكومة الرئيس الديمقراطي القضية على المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، لتنظر في قرار محكمة الاستئناف التي أمرت خلال الشهر الجاري باستمرار البرنامج الذي أطلق عليه اسم “البقاء في المكسيك” وبدأ تطبيقه في 2019 من قبل الإدارة السابقة.

وعندما وصل إلى البيت الأبيض في يناير 2021، بدأ جو بايدن بسرعة تفكيك السياسة المثيرة للجدل التي تسمى رسميا “بروتوكولات حماية المهاجرين”. لكن محكمة في تكساس أمرت بإعادة العمل بها في أغسطس.

لذلك كان على الولايات المتحدة إعادة تفعيل هذه السياسة جزئيا بالاتفاق مع المكسيك، مع الطعن من دون جدوى، في القرار أمام محكمة استئناف فدرالية.

وقالت الإدارة في النص المعروض على المحكمة العليا إن هذا البرنامج “يعرض المهاجرين لمخاطر غير مقبولة” و”يقوض جهود السلطة التنفيذية لإدارة الهجرة الإقليمية”.

وسجلت السلطات المكسيكية وصول أكثر من 190 ألف مهاجر هذا العام بين يناير وسبتمبر، بزيادة ثلاث مرات عن 2020.

المصدر: “أ ف ب”