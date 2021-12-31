ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن لجنة خريطة الطريق تتابع أعمالها، كما ناقش مجلس النواب خلال جلسة علنية في الأيام الفائتة مسألة التقارير الواردة من المفوضية العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية واللجنة البرلمانية على حد سواء.

بليحق وفي تصريح لتلفزيون “العربي” القطري أضاف: “أن المجلس يطلب خلال هذه المرحلة مزيدًا من التوضيحات حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات، وبالتالي سينتظر للجلسة المقبلة لمثول رئيس وأعضاء المفوضية للاستماع إليهم حول هذه المسألة”.

كما شدد بليحق على أنه أمام مجلس النواب عراقيل قدمت من الأجهزة المعنية ترتبط بالطعون والمسائل القانونية، إلى جانب بعض القضايا الأمنية التي وردت في تقرير سري للمخابرات العامة.