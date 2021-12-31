ليبيا – هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة البعثة الأممية عبر اتهامها بالتعمد بتهميش من وصفهم بالشخصيات الوطنية.

بن شرادة أوضح في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أنه منذ استلام البعثة لوحظ تهميش الشخصيات الوطنية بشكل متعمد من قبل المجتمع الدولي وأذنابه على حد تعبيره.

وأضاف بن شرادة بالقول إنه كانت له لقاءات كثيرة طوال الفترة السابقة مع عديد من الشخصيات فرادا وجماعات وكانت لهم رؤية وطنية وعند سؤاله لهم لماذا لا تتواصلوا مع الحكومات الليبية والبعثة الأممية كان ردهم لا أحد يسمع.

وتابع بن شرادة قائلا إن معرفة سبب تهميش هؤلاء وتقديم السفهاء من قبل المجتمع الدولي يعني تلمس بداية حل مشكلة ليبيا.