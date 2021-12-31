تركيا – شهدت مبيعات الخبز المدعوم في تركيا، والذي يتم تقديمه في منافذ البلديات، زيادة كبيرة، خاصة في أنقرة واسطنبول.

وبلغ حجم الخبز المدعوم المباع في أنقرة خلال شهر نوفمبر 18 مليون رغيف خبز بعدما سجل 12 مليون رغيف خبز في شهر يوليو.

وخلال أربعة أشهر ارتفع حجم مبيعات الخبز المدعوم بنحو 50 في المائة.

ووخلال الفترة بين الأول والثالث عشر من ديسمبر الجاري بلغت مبيعات الخبز المدعوم الذي تقدمه بلدية أنقرة نحو 11 مليون و292 ألف رغيف خبز.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس مجلس إدارة الخبز المدعوم في اسطنبول، أوزجي ناما، أنهم ينتجون نحو 2.6 مليون رغيف خبز يوميا وعلى الرغم من هذا يعجزون عن تلبية كافة الطلبات المقدمة.

وذكرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة متروبول التركية للدراسات واستطلاعات الرأي، أن واحدا من كل 4 مواطنين في اسطنبول يحصلون على الخبز المدعوم.

وأوضحت أن 43.1 في المئة من المشاركين في الدراسة يحصلون على رغيف العيش من المخبز المدعم، بينما ذكر 24.6 في المئة من المشاركين أنهم يحصلون على الخبز من المحال التجارية.

وأكد 23.5 في المئة من المشاركين أنهم يحصلون على الخبز المدعم، في حين أفاد 6.2 في المئة من المشاركين أنهم يعدون الخبز بالمنزل.

هذا وأعرب 14.2 في المئة من المشاركين عن عجزهم عن تلبية احتياجاتهم، في حين أوضح 57.3 في المئة من المشاركين أنهم يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم وأفاد 28 في المئة من المشاركين أنهم لا يواجهون أية صعوبات في تلبية احتياجاتهم.

المصدر: صحيفة “زمان”