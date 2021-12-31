ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم أن استحقاق الانتخابات تعطل وأصبح من الصعب إنجازه خلال المدة القريبة نتيجة التقارير الأمنية والعوائق السياسية والقانونية التي لا تخفى على أحد الآن.

دغيم اعتقد خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أنه ما دام هناك فرصة زمنية لإجراء الانتخابات فهي فرصة مواتية لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب لمراحل دائمة وضمان علاج الإشكاليات السياسية والقانونية التي صاحبت العملية الانتقالية، لذلك كان لزامًا على مجلس النواب تشكيل لجنة تضع خارطة الطريق والأسس التي ذكرتها وتنطلق الأسبوع القادم بعملها بالتوافق مع كافة المؤسسات.

وأشار إلى أنه كان هناك ضغط دولي كبير وشعبي، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح للأسف خدع الشعب الليبي في إمكانية إجراء الانتخابات، وهو المعني بالاستحقاق، والآن انكشفت الحقيقة، هناك مدة زمنية ليست قصيرة تحتاجها ليبيا لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات للحد الأدنى صحيحة وذات مصداقية لهذا السبب يتم استغلال الفرصة.

ونوّه إلى أن المرحلة القادمة الآن أصبح جليًا استحالة إجراء الانتخابات خلال الشهور القريبة القادمة، بسبب الحاجة لمعالجة التزوير الكبير في الأرقام الوطنية وتهيئة الظروف، ولذلك رأى مجلس النواب أن هذه المدة لإجراء الانتخابات تحتاج لمعالجة سياسية وقانونية وفرصة مواتية لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات دائمة وفق دستور دائم، وهذه الرؤيا التي تكونت لدى مجلس النواب في الجلسات.