ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أنهم ينتظرون وصول شحنات إضافية من لقاحي إسترازينكا وفايزر.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن شحنة إسترازينكا تقدر بـ430 ألف جرعة وشحنة فايزر تقدر بـ400 ألف وهي تكملة للشحنة المتفق على توريدها، قائلًا إنهم بصدد إصدار تعميم يقضي بتخفيض الفترة الزمنية بين آخر جرعة والجرعة التعزيزية.

وأشار مدير إدارة التطعيمات إلى أن اجتماعهم مع المركز الوطني لمكافحة كان حول سير عملية التطعيمات وسبل توعية المواطنين بأهمية التطعيم والنظر في أبرز العوائق التي تواجه اللجنة والعاملين في مراكز التطعيم.

وأضاف :” بعد تسجيل إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون، يفترض أن نعود للإجراءات الاحترازية والتقليل من الحركة المجتمعية وزيادة الإقبال على التطعيم”.

وتوقع أن تشهد مراكز التطعيم إقبالا بعد ظهور المتحور الجديد،مشيرًا إلى أن عدد الملقحين بالجرعة الأولى وصل إلى مليون و354 ألفا، وعدد المطعمين بالجرعة الثانية إلى 300,677 شخصا.

سميو نوه إلى أن مخزون اللقاحات مطمئن، والكميات الموجودة تكفي 6 أشهر.