“شبكة الصحفيين السودانيين”: الأجهزة الأمنية استخدمت الـ”دوشكا” ضد المحتجين

“شبكة الصحفيين السودانيين”: الأجهزة الأمنية استخدمت الـ”دوشكا” ضد المحتجين

السودان – نشرت “شبكة الصحفيين السودانيين” امس فيديو “وثق استخدام قوات الأمن السودانية رشاش “دوشكا” في التصدي للمحتجين”.

كما نشرت مقطعا ثانيا وثق “اعتداء قوات الأمن بالضرب على المتظاهرين”.

وأعلنت لجنة أطباء السودان مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص خلال احتجاجات الخرطوم وأم درمان.

وأكدت اللجنة أن الأمن “استخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي”.

وكانت القوات الأمنية قد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وأغلقت الجسور المودية لشارع النيل الواصل للقصر الرئاسي وقطعت الإنترنت لإخماد التظاهرات.

وطالب “تجمع المهنيين السودانيين” باستمرار الحراك من أجل دولة مدنية.

المصدر: RT + وكالات