ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد على حبس وزراء بحكومة عبد الحميد الدبيبة بتهم فساد، قائلًا: “إن استشراء الفساد أصبح عامًا، بسبب التراخي في معاقبة المسؤولين عنه والتغاضي عن كثير من ظواهره والمشاركين فيه”.

صهد وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس أضاف: “وفي رأيي أن ما نشاهده الآن ليس سوى رأس جبل الجليد”.

وتابع صهد حديثه: “إذا ما سمح للكرة بأن تتدحرج فسيكون حجمها ضخمًا، وستجرف في طريقها رؤوسًا كثيرة وكبيرة وستطال أركان فساد في جوانب متعددة”.