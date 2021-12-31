روسيا – وجه رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيتر دوبروف، من على متن محطة الفضاء الدولية، التهنئة لسكان الأرض بمناسبة حلول عام 2021.

وجاء في التهنئة: “نتمنى لكم الصحة والصمود والازدهار، وتحقيق إنجازات جديدة في عام 2022. ليعم الود والسعادة بينكم”.

من جانبها قالت مؤسسة “روس كوسموس”، إن رواد الفضاء الموجودين حاليا في المحطة الدولية، يستطيعون استقبال العام الجديد 15 مرة.

وأضافت المؤسسة في بيانها: “سيعبر رواد الفضاء الذين يعملون حاليا على متن محطة الفضاء الدولية، الأحزمة الزمنية 15 مرة، في المناطق حيث بدأ العام الجديد بالفعل”.

ووفقا لمعطيات المؤسسة، في الساعة 15:44 بتوقيت موسكو ستطير المحطة فوق المحيط الهادئ شمال جزر مارشال، وسيصبح من الممكن الاحتفال بالعام الجديد لأول مرة. لكن أفراد طاقم المحطة لن يحتفلوا بالعام الجديد كل الـ 15 مرة.

في المرة الأولى سيحتفلون به في منتصف الليل بتوقيت موسكو. في تلك اللحظة، ستطير محطة الفضاء الدولية فوق هاواي. بعد ساعتين، عندما ستحلق المحطة فوق جزيرة الفصح، سيحل العام الجديد في ألمانيا، موطن رائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية ماتياس مورير. وفي الساعة 08:00 بتوقيت موسكو، سيتم تقديم التهنئة لرواد الفضاء الأمريكيين مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوماس مارشبورن، وكيلا بارون، لأن منتصف الليل سيحل في واشنطن في تلك اللحظة.

المصدر: وكالات