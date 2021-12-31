الولايات المتحدة – قضت محكمة بدفع صالون لتقليم الأظافر في ولاية فلوريدا الأمريكية تعويضا قدره 1.75 مليون دولار لامرأة ‏فقدت ساقها خلال عملية تقليم لأظافرها.‏

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” فإن الحادثة حصلت قبل 3 سنوات، عندما أجرت المرأة وتدعى، كلارا شيلمان، تقليما لأظافرها في الصالون الواقع في تامبا بفلوريدا، لكن تعرضت لجرح من جانب إحدى الموظفات، مما أدى إلى إصابته بعدوى، ما أسفر عن مرض في ساقها يمنع من تدفق الدم إلى الأطراف، الأمر الذي جعلها ترفع دعوى قضائية ضد صالون التجميل في مايو 2020، وزعمت فيها أن الموظفة استخدمت أدوات غير نظيفة تعرض حياة الزبائن للخطر.

وقال محامي شيلمان إنه مع تدهور حال ساقها، قام الأطباء ببترها، مشددا على أنه “لا يوجد مبلغ يمكن أن يعوض موكلته بالكامل عن هذه الإصابة التي غيرت حياتها، فإن هذه التسوية المستحقة ستساعدها على تغطية التكلفة العالية لفواتيرها الطبية ورعايتها المستمرة”.

وفي 16 ديسمبر الحالي، توصلت أخيرا إلى اتفاق مع الصالون الذي تعرض للإغلاق لتسوية مالية قيمتها 1.75 مليون دولار.

المصدر: “نيويورك بوست”