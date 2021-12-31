ليبيا – قال المتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن أنقرة دعمت منذ البداية وستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا .

قالن وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أضاف: “كانت الانتخابات إحدى خطوات ومراحل هذه العملية السياسية، وقدمنا الاقتراحات اللازمة لإجرائها، ولأنها لم تناسب الظروف هناك قرر الليبيون تأجيلها باتفاق فيما بينهم”.

وأشار إلى توقيع بلاده اتفاقيتين مهمتين مع ليبيا، إحداهما تتعلق بمناطق الصلاحية البحرية والأخرى بالتعاون العسكري، مبينًا أن تلك الاتفاقيتين ما زالتا ساريتا المفعول، ورغم اعتراضات بعض الأطراف داخل ليبيا أو بعض دول المنطقة، فإن لليبيين موقف واضح جدًا وإرادة حيال استمرارها، وهذا أمر مُرضٍ بالنسبة لتركيا.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي والحكومة الشرعية، سواء من حيث الأمن أو دعم العملية السياسية أو إعادة بناء ليبيا وتعزيز بنيتها التحتية.

وأعرب عن أمله في أن يتم الإعلان في أقرب وقت وأمام الجميع عن العملية السياسية الجديدة ضمن جدول زمني جديد وخارطة طريق شفافة دون التسبب في أي توتر أو صراع.

وتابع قالن: “بغض النظر عن موعد وضع الجدول الزمني للانتخابات، وكيفية تخطيطه من قبل الليبيين، سنواصل الوقوف إلى جانبهم كفاعل داعم وميسر خلال تلك المرحلة”.