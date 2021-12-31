ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا على حبس وزراء بحكومة عبد الحميد الدبيبة بتهم فساد قائلًا: “إن الفساد موجود أيضًا في جميع الحكومات السابقة ولم تحرك الجهات المعنية (القضاء) ساكنًا، رغم وجود ملفات فساد كبيرة معروضة عليها، الأمر الذي يجعل تحركها في هذا التوقيت محل شك، ومهما كان المبرر فإنه لا يمكن أن ينفي عنها الكيدية انحيازًا لطرف سياسي أو إعمالًا لرغبته”

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس، أضاف أن الفساد نتيجة للفترات الانتقالية، وهو ليس قاصرًا على هذه الحكومة، بل أصبح ظاهرة تكاد تكون طبيعية في إدارات ومؤسسات الدولة، لدرجة أن الموظف النظيف أصبح محل سخرية؛ لأنه لم يخدم مصلحته.