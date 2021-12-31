لافروف: سنتخذ ما يلزم إذا لم ترد واشنطن على مقترح الضمانات الأمنية في زمن محدد

لافروف: سنتخذ ما يلزم إذا لم ترد واشنطن على مقترح الضمانات الأمنية في زمن محدد

روسيا – أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا ستتخذ التدابير الضرورية، إذا لم ترد الولايات المتحدة والناتو، على مقترح الضمانات الأمنية.

وأضاف الوزير: “إذا لم يتم الرد البناء في غضون فترة زمنية معقولة، واستمر الغرب في خطه العدواني، فستضطر روسيا إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التوازن الاستراتيجي والقضاء على التهديدات غير المقبولة لأمننا”.

ووعد لافروف، بأن الخارجية الروسية لن تسمح بإغراق المبادرة الروسية في مناقشات لا تنتهي”.

ووفقا له، تصر روسيا على مشاركة العسكريين الأمريكيين، في المفاوضات.

وشدد لافروف على أن المقترحات الروسية، تهدف إلى خلق نظام جديد للاتفاقات مع الغرب في المجال الأمني وإضفاء الشرعية عليه، ولم يستبعد احتمال ظهور اتفاقات جديدة حول الحد من التسلح على أساسها.

ونوه لافروف، بأن الاتفاقات الجديدة، لن تشبه معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا “التي عفا عليها الزمن” ولن تكون حتى صيغة معدلة عنها.

المصدر: نوفوستي