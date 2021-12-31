ليبيا – استنكرت لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بشدة تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضد المرأة الليبية.

بيان صادر عن الجن اطلعت عليه صحيفة المرصد طالب الدبيبة بالاعتذار من المرأة الليبية على إهانتها واعتبارها سلعة خلال خطابه باحتفالية تسيير الزواج مدينة هذه التصريحات اللا مسؤولة إذ لا غرابة في صدورها عنه بعد أن خالف التزامه الأخلاقي عندما رشح نفسه للرئاسة رغم أنه تعهد بعدم الترشح.

وتابعت اللجنة بالقول نؤكد للمرأة الليبية أن مجتمعها استطاع أن يعطي لها حقها في القيادة والريادة مشيرة إلى أنها فرضت نفسها في مجتمعها وتنتزع مكانتها الرفيعة في الماضي والحاضر وتطلعاتها تتجاوز حد الزواج والطبخ والبيت وتشجيعها واجب في المشاركة في الانتخابات والمؤسسات السياسية الوطنية.

وأضافت اللجنة إن المرأة الليبية قد حققت مكاسب كبيرة في العمل خارج المنزل مطالبة الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية بحفظ مكانتها الرفيعة التي ضمنتها لها التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.