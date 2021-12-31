ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 14 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و 132 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 11.8 بالمائة، من أصل 4635عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 531 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 376278حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6746 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5710 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1,865,710 والمطعمين بالجرعة الثانية845,216.