ليبيا – التقت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز خلال اتصال مرئي مع مجموعة من عمداء البلديات من مختلف مناطق ليبيا، شارك فيه عمداء كل من طبرق والمرج والكفرة وسبها ووادي عتيبة وغات والزاوية والشويرف وادري الشاطئ وبني وليد وسوق الجمعة.

وليامز وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت: ” أجرينا حوارًا مهمًا وثريًا حول تطورات الأوضاع وأهمية احترام إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للانتخابات ويتطلعون لممارسة حقوقهم الديمقراطية في اختيار من يمثلهم وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية، كما هي الحال في انتخاب عمداء البلديات وهي تجربة تعكس النبض الديمقراطي في المجتمع الليبي”.

وأشارت وليامز إلى أن اللقاء تطرق إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة وحماية النسيج الاجتماعي في ليبيا، مؤكدةً للمشاركين أن اللقاء يرسم لوحة وطنية تعزز المساعي الرامية لمد جسور التواصل بين الليبيين، خصوصًا وعمداء البلديات هم الأقرب لمواطنيهم وقادرون على تلمس همومهم والتعبير عن تطلعاتهم.

وبحسب وليامز، ناقش اللقاء جهود تفكيك المركزية ودعم البلديات والحاجة الملحة لتوفير الميزانيات لتتمكن كافة البلديات من تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مع التركيز على تسريع الدعم للبلديات في الجنوب الليبي التي عانت وما زالت تعاني من الحرمان.

وليامز قالت: “أنا على يقين أن هذه الجلسة هي أولى محطات التواصل مع عموم عمداء بلديات ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا، وسوف يتبعها عدد من اللقاءات المباشرة والافتراضية في الأيام المقبلة”.