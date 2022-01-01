أريغاوي وتايي يحطمان الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر في برشلونة

أريغاوي وتايي يحطمان الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر في برشلونة

إسبانيا – أنهى الثنائي الإثيوبي بيريهو أريغاوي وإيجغايهو تايي عام 2021 بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق الجري لمسافة خمسة آلاف متر للرجال والسيدات في برشلونة امس الجمعة.

وكان أريغاوي البالغ 20 عاما اقترب من تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأوغندي جوشوا تشيبتيجي في مدينة ليل الشهر الماضي لكنه فعلها اليوم الجمعة مسجلا 12 دقيقة و49 ثانية ليقتطع ثانيتين من الرقم القياسي السابق.

وانطلق الرجال والسيدات في التوقيت ذاته مما سمح للعداءة تايي البالغ 21 عاما من استخدام المتسابقين الرجال لتحديد السرعة.

وسجلت تايي 14 دقيقة و19 ثانية وهو ما يقل بحوالي نصف دقيقة عن الرقم القياسي للسباق المختلط، لتتفوق على السويدية ميراف باهتا التي حلت ثانية مسجلة 15:04 دقيقة.

المصدر: رويترز