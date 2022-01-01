إنجلترا – أعلن إيفرتون الإنجليزي في بيان رسمي تعاقده مع المدافع الأوكراني الدولي فيتالي ميكولينكو قادما من دينامو كييف، مقابل صفقة مقدرة بـ18 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار أمريكي).

ووقع الظهير الأيسر البالغ 22 عاما عقدا لأربعة أعوام ونصف مع فريق مدينة ليفربول حتى يونيو 2026.

وقال ميكولينكو (21 مباراة دولية) لقناة إيفرتون التلفزيونية: “حلمت دوما باللعب في البريميرليغ. أبصرت كرة القدم النور في إنجلترا وأعتقد أن هذا المكان يناسب طريقة لعبي تماما”.

وتابع: “لا زلت بعمر الثانية والعشرين فقط لكني لا أشعر بأني يافع. لدي خبرة اللعب في البطولات الأوروبية وآمل أن استمر في التطور كلاعب”.

وكان ميكولينكو في تشكيلة بلاده التي بلغت ربع نهائي كأس أوروبا الأخيرة ويملك خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين مع دينامو كييف.

ويتوقع أن يحل بدلا من الفرنسي لوكا دينيي الذي يواجه مشكلات مع مدربه الإسباني رافايل بينيتيس وأشارت تقارير إلى انتقاله قريبا إلى تشيلسي.

المصدر: أ ف ب