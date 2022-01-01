ليبيا – أكد حسين كويوي المتحدث باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا التوصل إلى اتفاق تاريخي مع مكون التبو جنوبي البلاد.

كويوي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أشار إلى أن مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا استقبلوا الخميس، بمدينة غات أقصى جنوب البلاد، وفدًا من المجلس الاجتماعي لمنطقة مرزق، لأول مرة منذ 2011.

وأضاف أن اللقاء جاء بترتيب من مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس مبروكـة الشريف، بدعم من القيادة العامة للجيش والتي نظمت خلال الفترة الماضية عدة لقاءات وزيارات بمنطقة غات، بهدف العمل على توحيد الصف الاجتماعي والتركيز على المصالحة الوطنية بالجنوب الليبي.

وكشف كويوي عن توصل المجلس إلى رسم خطة عملية جديدة لتقريب وجهات النظر وإعادة تفعيل الثقة بين المكونات الاجتماعية بالجنوب فزان، من أجل ترتيب البيت الداخلي الليبي.

وأردف أنه تم الاتفاق على تفعيل التعاون الاجتماعي والعسكري بين الطوارق والتبو، لحماية المنطقة والمصالحة الوطنية وتوحيد النسيج الاجتماعي.

واختتم قائلًا: إن الاجتماع سيعمل على إنهاء أزمة غيابة الثقة التي دبت بين المكونات والأطراف الليبية منذ عام 2011، والتي أشعلت حروبًا داخلية عام 2014، ما يعزز من جهود التوصل للمصالحة الوطنية الخطوة الرئيسية للاستقرار.