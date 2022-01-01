واشنطن – أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الأحد.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعد يوم من محادثة جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلن الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، أن موسكو أكدت على ضرورة أن تثمر المفاوضات مع واشنطن بضمانات بعدم توسع الناتو شرقا.

وجاء في بيان الكرملين بهذا الصدد أن “الموضوع الرئيسي للمحادثات كان تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاتصال عبر الفيديو في الـ7 من ديسمبر، لإطلاق المفاوضات حول تقديم ضمانات أمنية لروسيا ملزمة قانونيا”.

وتابع البيان أن “فلاديمير بوتين قدم توضيحا مفصلا للمواقف الثابتة التي يقوم على أساسها المشروعان الروسيان للمعاهدة مع الولايات المتحدة والاتفاقية مع الدول الأعضاء في حلف الناتو”.

وأضاف البيان أنه “جرى التأكيد على أن نتيجة العمل المشترك يجب أن تكون ضمانات قانونية ثابتة تستبعد توسع الناتو شرقا ونشر الأسلحة بالقرب من الحدود الروسية. وتم التشديد على أن أمن كل دولة على حدة لا يمكن ضمانه إلا على أساس الالتزام الصارم بمبدأ عدم تجزئة الأمن”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أعربا عن استعدادهما “لحوار جدي ذي مضمون حول القضايا المذكورة”.

ولفت البيان إلى أن بايدن أكد على المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة عن ضمان الأمن في أوروبا والعالم، وعدم وجود أي نية لدى واشنطن لنشر أسلحة هجومية على أراضي أوكرانيا”.

وأكد الكرملين أن الجانب الروسي لفت كذلك إلى أن “خيار العقوبات واسعة النطاق ضد روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا سيكون خطأ كبيرا يهدد بقطع العلاقات الروسية الأمريكية بشكل كامل”.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين “تبادلا التهاني وأطيب التنميات بمناسبة عيد رأس السنة”.

المصدر: وكالات