ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن خروج الوقفات واستمرار التظاهر هو الوسيلة السلمية الوحيدة لإنهاء حالة العبث وديمومة الفساد.

البيوضي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “ما تابعناه اليوم في بنغازي وسبها وطرابلس هو الدفاع الحقيقي عن آمال الليبيين وطموحاتهم”.

وأكد على أنه قد آن الأوان لأن تتسع رقعة العمل الميداني وتزداد وتيرتها، وكل ليبية وليبي يجب أن يدركو ان المصلحة العليا تتطلب الخروج الجماعي دفاعاً عن ليبيا ووحدتها واستباقا لكارثة محققة ستنتجها صفقة سياسية ستزيد من حجم الفساد وتدمير الوطن َالمواطن.