ليبيا – قال المحلل العسكري محمد الترهوني، تعليقًا على تحركات الميليشيات إن ما حدث من أسابيع أثناء حصار الميليشيات للمؤسسات كان عبارة عن مناورة وخديعة الهدف منها إظهار وجود خلاف مع السلطة في العاصمة.

المحلل العسكري اعتبر وفقاً لموقع”سكاي نيوز عربية” أن الخطوة القادمة حال استشعار الميليشيات الخطر تجاه إقالة الحكومة، هي إشعال العاصمة حتى لا يتم تسليم السلطة وبالتالي تخسر الميليشيات نفوذها المستشري داخل العاصمة.

وأكد أن “الحماية هنا ستكون من الميليشيات نفسها للحفاظ على الحكومة المنتهية ولايتها من أي قرار إقالة حتى تستمر في السيطرة على مقدرات الدولة”.