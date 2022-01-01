ليبيا – اعتبر القيادي في مدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لـ “عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي أن الجميع أيقن أن الانتخابات أصبحت مؤجلة وانتهت من خلال مراسلة المفوضية العليا للانتخابات للبرلمان وطلبت موعد قادم بعد أكثر من سنة بالتالي كل الشخصيات التي خرجت أو ادعت خروجها من مناصبها السياسية وبالأخص المادة 12 يمكن أن تعود اليوم.

الروياتي قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد “الكل يعرف من إرهاصات البرلمان خلال الجلستين الماضيتين ما يؤكد على انه أصبح يؤمن ويبني أو يرسم المشهد القادم على فشل الانتخابات وسيذهب لخيار سياسي جديد أو تسوية سياسية جديدة أو رسم لمشهد سياسي جديد”.

واستبعد أنه سيكون من أبجديات الابتدائية الانتخابات بالتالي ستكون في نهاية المطاف الانتخابات وبالتالي أمر طبيعي عودة عبد الحميد الدبيبة لمنصبه والكثير سيعودون لمناصبهم بشكل طبيعي ويجب ألا ننسى أن جزء من إفشال العملية دخول الدبيبة للعملية الانتخابية وتقدمه رغم التعهدات التي قدمها أو وفق اشتراطات جنيف التي كانت تمنعه من الدخول للانتخابات وإشكالات أخرى شابت الطعون في الاشكالات والطعون التي لمست اشتراطات القبول والتي ربما كان للدبيبة نصيب منها.

وتابع: “اليوم نحن أمام حالة سياسية جديدة بامتياز يقودها البرلمان كما يبدوا يرسم لمشهد سياسي جديد توافقي جديد أو خارطة جديدة لا يعرف ما هي ترتيباتها حتى الساعة، لا شك أنه ليس من أولوياتها الانتخابات خلال ما استقرئته حتى الساعة. لن يكون هناك تغير كبير الكل يعرف أن انعقاد البرلمان بعد فترة كبيرة بعدد يفوق النصاب وتم التطرق لفشل العملية الانتخابية والعديد من الإجراءات ومنها مراسلة المفوضية من اجل استدعاء رئيسها للمسائلة حول أسباب ايقاف العملية الانتخابية وصدرت بعض التصريحات من بعض البرلمانيين وأعطتهم مؤشرات لما يرتب له البرلمان عموماً كعدد كبير وحضور ورئاسته على الأقل التي لا تقاد من قبل عقيلة ومتوقع عودة عقيلة صالح لقيادة البرلمان ولكن لا نستطيع أن نقول أن المشهد سيتغير كثيراً”.

كما أردف: “كما تبين من خلال الكلمات التي استمعنا لها أن هناك توجه عام وامتعاض من الحالة السائدة اليوم وهي حالة الفساد في الحكومة الموجودة والتي كانت جزء من عرقلة الانتخابات كما يبدوا وهناك كما يبدوا اتجاهات لدى الكثيرين لمحاولة رسم مشهد سياسي أو خارطة سياسية جديدة سيكون من ضمنها استبدال الحكومة بحكومة أخرى، أصبح ممكن بعد التصريحات التي سمعناها من خالد المشري، عبر وسائل الإعلام عندما قال إن هناك تواصل ما بينه وبين عقيلة صالح رئيس البرلمان وأنه ربما هناك تقاربات كثيرة لإحداث توافقات”.

وأكد على أن الذهاب لخيار تسوية سياسية من قبل بعض الدول أو الأمم المتحدة في الفترات السابقة كان سببه عدم إمكانية حصول التوافق بين مجلسي النواب والدولة وليس السبب أنه أمر إلزامي الذهاب للمجتمع الدولي بل كان مفروضاً هذا الأمر لأنه كان هناك مختنقات حقيقية حادة وتأزيم للوضع السياسي الليبي قد تضطر معه البعثة أن تقود المشهد السياسي وتأتي بخلق أجسام جديدة أو محاولة تعارض تسويات جديدة وترعى الحوار.

واستطرد حديثه: “اليوم إذا ما حصل التوافق الليبي سنكون في غنى عن الحاجة لأي تدخل دولي. ماذا سيتم عن هذه التوافقات هذا ما ننتظره وفي تقديري الشخصي وما سمعته اعتقد انه سيتم مشهد سياسي جديد واعتقد أنها ستنتهي لاعتماد عرض الدستور للاستفتاء، المجتمع الدولي ليس متفق في عمومه على الانتخابات وانه من لا زال يتمسك بذلك هي الولايات المتحدة ولكن ليست بتلك القوة كما كانت وهذه معلومات وليست تحليلات، المجتمع الدولي هي الدول المعنية بالملف الليبي تركيا مصر فرنسا إيطاليا بدرجة أقوى تركيا ومصر”.

وقال: “الخطاب العام يجتمع في خطوط عريضة عندما حدد وتمت التسوية في تونس وجنيف وكانت نهايتها انتخابات ولم يستطيع المجتمع الدولي حتى الرافض لها اقتنع بمسار الخطة ولا يريد بشكل معارض لهذه التسوية الليبية التي ستبعد شبح الحروب، بعد ان فشلت العملية الانتخابية أصبحت الوجهات تختلف بحيث أنه لم يعود موعد محدد للانتخابات بالتالي أصبح يظهر وبوضوح دور كل دولة، الولايات المتحدة اليوم هي التي لا زالت متمسكة بخيار انتخابات وضرورة أن يكون أي ترسيم سياسي جديد ينتهي لانتخابات وتتمنى أن تكون المواعيد قريبة لكن ليست بتلك القوة السابقة”.

وأضاف خلال حديثه: “وفي تقديري فرنسا لا زالت تتمسك بالانتخابات ومصر وتركيا وروسيا لم يعد يهمها الانتخابات بقدر حصولها تسوية سياسية معينة تحافظ على مصالحه كما يبدوا داخل ليبيا ولا يهمها موضوع الانتخابات متى وكيف بالتالي اليوم نقول لهذه الأسباب وليامز كونها أمريكية وكمستشارة ترسم أو تحاول أن لا تخرج عن السياق العام لمشهد المعادلة القائم ولا تريد أن تتناقض نفسها لأنها هي من خلقت معادلة التسوية في تونس وجنيف التي تنتهي بانتخابات ولان الولايات المتحدة تريد انتخابات اعتقد أنها بدأت تشير إلى أمكانية أن يقود هذا الترسيم الجديد لليبيين”.

الروياتي أشار إلى أن “الأجسام الموجودة شئنا أم أبينا شرعية أم غير شرعية والمجتمع الدولي شئنا أم أبينا هذه جزء من معادلة الترسيم ما ألاحظه إذا ما حصل توافق على الأقل سنقفل باب من ينادون ويستعملون بوابة التوافق وننهي المشكلة وفي تقديري الانتخابات انتهت ولن يستطيع أحد أن يرسم الانتخابات خلال السنة القادمة لأن الجزء الأكبر كان يريد إفشالها واستطاع ذلك، الشارع يريد انتخابات ولكن عطلت من قبل أجسام وشخصيات سياسية معينة وبالتالي الأجسام هي من تسيطر على الوضع ولن تعطيك انتخابات في الأمد القريب”.

ولفت إلى أنه من وجهة نظره ما سيحصل هو رسم لفترة زمنية معينة يحدد من خلالها توافق بتشكيل حكومي تقود مرحلة انتقالية أخيرة تقود للاستفتاء على الدستور وكما يريد الجل الأكبر من الشارع وبعض المعطلين الذين استعملوها كفزاعة لتعطيل الانتخابات كانوا ينادون بأنهم كيف يمكن الذهاب للانتخابات دون دستور ودون صلاحيات دستورية.

وتابع: “اليوم سيأتون لك بدستور او مشروع استفتاء على الدستور سيظلون في المشهد لحين الاستفتاء على الدستور ولن تستطيع أن تطلب انتخابات برلمانية مستقلة عن الرئاسة لأنهم لن يعطوك اياها. وسنعرف من الذي سيعطل وكنت أتمنى أن يتم ترسيم مشهد سياسي لانتخابات ولكن أفشلوا وأتمنى أن يتم رسم معادلة جديدة إما انتخابات أو دستور وأفضل أن تذهب لدستور وأتمنى أن يكون التوافق ليبي – ليبي وإذا فشلوا بالتوافق سأتمسك من جديد بإعادة إدارة العجلة السياسية عن طريق المجتمع الدولي”.