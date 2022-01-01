ليبيا – أكد مدير الشؤون الطبية بمركز عزل سبها علي السعيدي على أن هناك ارتفاع بسيط في عدد الإصابات بفيروس كورونا في سبها مقارنة بالفترة الماضية.

السعيدي بال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسيلجماعة الإخوان المسلمين إن جل الإصابات التي سجلت خلال هذه الأيام بين المتوسطة والبسيطة.

ونوّه إلى أن الوضع لايزال حتى الآن تحت السيطرة، والارتفاع ليس مخيفا، مبيناً أن مشكلة الأكسجين لم تحل حتى الآن، وهذا الامر خطير جداً إذا حدث تفشٍ جديد للفيروس.

وبيّن أن هناك نقص شديد في الأطقم الطبية والطبية المساعدة؛ بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بداية الجائحة.