ليبيا – قال المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن زخم الانتخابات في ليبيا لا يزال قويا، مستشهدا بتسجيل أكثر من مليونين ونصف مليون ناخب.

نورلاند جدد في كلمه له بمناسبة العام الجديد، دعم بلاده للعملية الانتخابية؛ مشيراً إلى أن القادة الليبيين يعملون بجد لمحاولة إعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر.

وأكد السفير الأمريكي أن بلاده تشارك كثيرا من الليبيين خيبة الأمل التي يشعرون بها بسبب تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها 24 ديسمبر المنصرم.

وكانت بعثة الامم المتحدة أعربت عن أصدق الأمنيات للشعب الليبي بحلول العام الجديد، آملة أن يجلب معه السلام، ويعزز التوافق والمصالحة الوطنية.

وقالت البعثة إنها لن تدخر وسعا في مساندة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الاستقرار والازدهار وترسيخ الوحدة من خلال العملية الديمقراطية، التي يتطلع إليها الليبيون.