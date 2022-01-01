ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر الإتصال المرئي سفير اليونان لدى ليبيا إيوانيس ستاماتيكوس حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصةً تسهيل إجراءات سفر المواطنين وفتح خطوط جوية وملاحية مباشرةً بين البلدين .

العقوري أكد بحسب الموقع الرسمي للمجلس حرص مجلس النواب على العلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين في جميع المجالات، لافتاً إلى الدور المهم لدولة اليونان في المنطقة وبدوره أكد السفير اليوناني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا .

وتناول اللقاء المنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا واليونان والإتفاقية البحرية التي أبرمتها حكومة الوفاق السابقة مع جمهورية تركيا حيث أكد العقوري في هذا الصدد أن مجلس النواب بالإضافة إلى حرصه على المصالح الوطنية للبلاد يضع في اعتباره أيضا استقرار منطقة شرق المتوسط والتوصل لاتفاق عادل وشامل بشأن تقاسم موارد شرق المتوسط.

وأضاف بأن الإتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا لم تُحال من قبل الحكومة في ذلك الوقت إلى مجلس النواب للإطلاع عليها ومناقشتها.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات وتبادل الزيارات من أجل مزيد من التنسيق والمباحثات في القضايا التي تهم البلدين.