لبنان – تحدث الفلكي اللبناني ميشال حايك في بث نقلته قناة MTV اللبنانية يوم الجمعة عن تنبؤاته للعام 2022.

وسجل ميشال حايك توقعاته لعام 2022 حول لبنان، وما قد تشهده بيروت خلال السنة الجديدة حيث قال:

* بأسلوب قاس وصادم يشبه العقوبة ستفرض الإقامة الجبرية على عدد من الوجوه والشخصيات

• يصارع نادر الحريري الارتدادات التي ستتجمع وفق أيامه

• حصانة ميرنا الشالوحي برسم اهتزاز صغير

• كومندوس قضائي والعملية لن تتوقف عند عقلية التهديد

• أردد على مسمع مروان حمادة مطلع أغنية للراحل وديع الصافي “لوين يا مروان”

• سيناريو “الدرونز” التي توجّهت إلى بيت الكاظمي سيكرر في لبنان بمشاهد مختلفة

• سنقرأ أكثر من ورقة نعوة رسمية وإعلان حداد لأيام

• مع كل أدواره ونجاحاته، يتلقى إبراهيم كنعان إشارات مقلقة

• كادر الصورة سيكون صغيرا على المشهد الشمعوني بكل أحداثه

• ترايسي شمعون من معركة إلى معركة

• إعصار أرثوذكسي كنسي وشعبي والنتائج دقيقة وحساسة

• الخطر يلاحق وجوها إعلامية ومقدّمي برامج من مكان إلى مكان حتى داخل الاستديوات

• موجة استنكار في خلدة أعنف من كل ما هو سابق

• قرار شجاع ولو مكلف يأخذه طلال أرسلان

• المجتمع المدني لن يسمح له بالاجتماع ومع ذلك سيخرق على أكثر من جبهة وسيجسل نقاطا كبيرة

• أعمال مشبوهة تخض المناخ الزحلاوي

• ما لم يحصل سنشهده في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية

• يصدر بصورة طارئة بيان عاجل عن المطارنة الموارنة ببنود مصيرية مفصلية وتاريخية تخض الرأي العام

• البهائيون كلمة ستكبر وتتوسع وتنتشر

• أجواء غير صافية في مستشفى الرسول الأعظم وأخرى في جامع الرسول الأعظم

• مسرح المدينة يفجّر قضية واسم نضال الأشقر في الواجهة

• اسم وليد البخاري وتغريداته وكتاباته تضج في لبنان وتذهب أبعد من لبنان

• المحطة في نهر الكلب، دولة وعسكر وإعلام وناس

• هذه المرة، فيلم طويل لبناني وليس أميركاني بطله زياد الرحباني

• طبخة حارّة تغلي على نار قوية ومكونها الرئيس فؤاد السنيورة

• الجمال في لبنان لم ينته مع جورجينا رزق، والانتظارات كثيرة

• كارثة تحل بعائلة درزية من الأوساط المعروفة والبارزة

• يدخل أسعد حردان دوامة منسوب الخطر وردات الفعل فيها عالي

• الوزير فراس أبيض سيبقى أبيض رغم الوحول التي ستحاول إغراقه فيها

السعودية

• يتحول أحد الاعياد المرتبطة بالمملكة ومحمد بن سلمان لحدث استثنائي والفظاعة بالموضوع هو الأسلوب الذي سينكشف فيه والتفاصيل المروعة لمخطط الانتقام من الأمير محمد بن سلمان.

• ما يشبه لقاء قمة وأقطاب في الحرم المكي

• تصفية حسابات داخل الحرم المكي

• هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم سيخلي الأمير محمد بن سلمان بسباق مع الوقت باتجاه العرش

• بيسخن وبيولع وبجمر أحد الملقات ليتخطى حدود الحرب الباردة بين بايدن والامير محمد بن سلمان

• كل شيء سيكون متغير في الرياض

• خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية يهز المملكة والمنطقة

• رمز ديني سعودي يعبي المشهد

• الملك سلمان يفاجىء المملكة والعالم وانطروا

• السنة سنة محمد بن سلمان

• بليلة فيها ضوء قمر تنتقل العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لضفة

• العلامة الفارقة بالمملكة هذه المرة ستكون الأمير خالد بن سلمان

•حبس أنفس ببورصة الأسهم والأسواق المالية التي ستخرج عن السيطرة لبعض الوقت

• محاولة تهريب شخصية لخارج المملكة بأسلوب يشبه المغامرات السينمائية

• عارضة أزياء سعودية تسحر الجمهور

•مفاعيل رجعية لقضية الخاشقجي تضيع هدفها وترتد على بعض محركي القضية

• الأمير محمد بن سلمان بيده مجموعة من الأدلة تغير مجرى قضية الخاشقجي.

مصر

• هجمة وإقبال على العقار المصري من الداخل والخارج

• بين مصر والإخوان “عشرة عمر” وهجماتهم ستصبح أعنف وأشرس

• الهدف ثنائي: الأزهر وشيخه

• نجاحات الأخوين أديب عمرو وعماد الدين، في مرصد الأعين الفارغة

• صدمة موجعة للكرة المصرية

• ما يُشبه الثورة والانقلاب في المياه المصرية

• يستعيد شرم الشيخ عزه ويتغلب على محاولات كسره وإخماد وهجه

• محمد رمضان من “صرعة” إلى “صرعة” ومن جنون إلى جنون وسيطل من فوق القانون برغم الخطر والممنوع

• أفق مشحون أمام محمد صلاح

• علامات غريبة سنراها في الأهرامات وحولها وفوقها، أضواء وأجسام وتحركات تظهر وتختفي، تدهش العلماء وتحير المتابعين

• الرئيس السيسي سيبقى خاطفا للأنظار وسيبقى حاصدا أعلى نتيجة بين الرؤساء

• الإرهاب “ما بيلحق يضهر من الباب ليرجع من الشباك”

• محكمة مصرية وقاض لن يكونا بأمان

• الفن المصري بقديمه وجديده على عرش التتويج والتكريم والعالمية

• حزن مصري على امتداد النيل

• مخططات لكسر محمد صلاح تفشل ويبقى هو البطل

• محاولات كشف وإفشال جريئة وخطيرة لتورط دولة يهز الأمن داخل مصر وهدف الأهداف الرئيس السيسي

الإمارات

• الشيخ طحنون بن زايد ينيّم الإمارات على مفاجآت كبيرة ويوقظها على مفاجآت أكبر

• مرة جديدة تتجه الأنظار إلى برج خليفة لنشاهد مفاجأة المفاجآت

• في إحدى تحركاته، وزير خارجية الإمارات سيتحدى الخطر

• تداول اسم الشيخ محمد بن زايد في سجلات تاريخية ذهبية ويُطرح بقوّة في كواليس الجوائز التكريمية العالمية

• إمارة الشارقة على موعد مع حزن شديد

• تمتين العلاقات وبناء جسور جديدة بين أبوظبي وقطر

• تغيير منصب وتبديل مواقع بتركيبة الحكم في أبوظبي

فلسطين

• أهداف “كتائب القسام” الجديدة ستشكل مفاجآت للجميع

• استشهداف استقرار السلطة الفلسطينية من خلال زعزعة أركان ومحاولة الإطاحة برؤوس وقلب مناصب

• الدخان الكثيف سيطرد اللون الأزرق من سماء القدس

• طابور من المستجدّات المتسارعة والدقيقة يقرع باب الرئيس محمود عباس

• أحمد الضيف في مهبّ بعض الملفات الخطيرة

• أحدهم سيُشعل ويدمّر مداميك من المسجد الأقصى

• مناورة بوجهين وهدفين في أجواء مفاعل ديمونا النووي

• أعجوبة الأعاجيب ستحصل في الأراضي المقدّسة

الأردن

• عمان على موعد مع يوم أحمر قاسٍ

• تندلع شرارة تحرّكات في البرلمان لأكثر من مرة

• طوارئ تستدعي إقفال أكثر من جسر وطريق رئيسي لبعض الوقت

• نرى الملكة رانيا في حالة تشبه الوهلة

• يتحدّى عالَم الطيران الأردني الخطر

• يؤدّي الملك دورا بارزا في عملية مصالحات يجعله ركيزة أساسية في المنطقة

• القضاء برسم الاستهداف

• يُفاجأ الشعب الأردنيّ بمراسيم وتبديل مواقع حساسة داخل الحكم

• ظهور غير بروتوكولي ملك الأردن لا يخلو من الخطر

• الكشف عن خطة لإعلان الأردن مملكة للسلام

قطر

• أوامر أميرية لفتح معركة استئصال الفاسدين مهما كان لقبهم وموقعهم وإن كانوا من داخل الأسرة الحاكمة

• تنقلب الأدوار لنرى أمير قطر يقود بأقصى سرعة وأعصاب فولاذية وساطة ضخمة تغير خريطة تحالفات

• أمن قطري كثيف في حرم أحد المساجد

• إطفاء نور ووهج نجم رياضي عالمي على الملاعب القطرية

• تستمر قطر بالقيادة عكس السير، واصطدام خطير يجبرها على تعديل مسارها

• حزن في العائلة المالكة

• رمز هندسي ذو صلة بالمونديال القطري سيأخذ شهرة عالمية

• يموت الحماس في يوم واحد من أيام المونديال

العراق

• تشييع جماهيري في الشوارع

• بحذر تقوم رغد صدام حسين بخطوات واسعة

• جريمة كبيرة جديدة ذات صلة بمطار بغداد

• اغتيال ديني يهز ويحرك الشارع

• خضة وأكبر في سجن عراقي

• “جايي دور” البرلمان العراقي والصورة رمادية تميل إلى السواد

• مفاعيل النهضة الثقافية والفنية والجماهيرية ستتغلّب على مفعول الاعتداءات والأحداث المفتعلة في أربيل

• مفعول رجعي مسلّح على نتائج الانتخابات العراقية

• ضجيج إعلامي عالمي محوره الآثار العراقية

الكويت

• طائرة لها علاقة بالكويت تُثير الجدل

• أمير الكويت يقاوم بصلابة

• يفوز ولي العهد بأكثر من امتحان ويعكس النتائج

• تُبادر الكويت لإزالة حواجز الغربة والتباعد بين سوريا وبعض البلدان العربية

• استبعاد موقّت لرؤوس كبيرة عن المنتدى السياسي

• المياه تحاصر الكويت

• يقوم رئيس مجلس الأمة بعمل استثنائي لإظهار حقائق من خلال كشف المستور

• فضح مخططات من صنح إحدى الدول هدفه إثارة الفتنة في الكويت

• من جديد، ظهور اسم الخرافي على الساحة الكويتية

• قضية قانونية ذات صلة بشخصية كويتية خارج الكويت تُحاط بقرارين خطيرين

البحرين

• الرواية ستُلعب على جسر الملك فهد

• قلق من جيران البحرين على ملك البحرين إثر بعض الخطوات

• عملية خطيرة ذات صلة بسجن بحريني تُشظّي رجال أمن ومساجين

• تستيقظ خلايا إرهابية بسرعة قياسية وتبلغ أهدافها

• يعجّ بحر البحرين بقطع عسكرية ترافقها حالة من التأهب

• عفو ملكي عن بعض الموقوفين

• وجوه نسائية بحرينية إلى الصف الأول

• تعديات على وجوه ذات صلة بالديبلوماسية البحرينية

• خرق لوسيلة إعلامية

ليبيا

• تُحبس الأنفاس في مطار ليبي

• عملية تتراوح بين الخطف والتغييب من الدرجة الأولى والمخطوف شخصية محورية في المسار الليبي

• يلاحق الخطر أحد أفراد عائلة معمر القذافي

• من قلب مشاهد النار والدمار ستعجّ الصحراء الليبية بالسياح الأجانب

• القضاء يطلب النجدة

• من بين الألغام يعبر المشير حفتر إلى مرحلة المساومة على ملف الرئاسة

• عملية خاطفة لإزالة أحد المرشحين للمنصب الرئاسي

• يخوض سيف الإسلام معركته الرئاسية بظهر مكشوف ورغم حظوظه الكبيرة والعالية يبقى معدّل الغدر عالياً

المغرب

• تولع الاستخبارات وتضع يدها على مخطط خطير يهدف إلى تدمير تركيبة الحكم المغربي

• إنتاج سينمائي برسم التكريم فوق السجاد الأحمر

• الجمال المغربي يُكلل بالغار

• سنرى بداية نسج خيوط بيضاء بين المغرب والجزائر

• موجة حزن تتكسر على شاطئ مغربي

• إصابة في الجسم القضائي

تونس

• العين الحاسدة تُصيب رئيسة وزراء تونس وبعض وزيراتها

• ضبط كميات ضخمة من المتفجرات والأسلحة المعدّة لتنفيذ خطة تخريبية في غاية الخطورة

• الرئيس التونسي بين قراراته، وقرار يخصّه شخصياً سيسقط على الجميع كما الصاعقة

• يتأرجح الرئيس بين عارض صحّي وعارض أمنيّ

• تتصدّر شخصية عسكرية قيادية المشهد التونسي

• الغنوشي يُفاجئ الجميع وتنتظره مفاجآت ضخمة

• ثورة وثوار في أحد الشوارع

الجزائر



• الشارع الجزائري مساحة للرفض والمساءلات والانتفاضات

• تهبّ رياح التغيير في صفوف العسكر

• موجة قلق حول الرئيس

• شخصية مرموقة تدخل السجن

اليمن



• يتلقّى الحوثي رسالة لكل الرسائل والآتي أعظم

• ظهور مفاجئ للحوثي خارج مربّعه الأمني المعروف

• بين ليلة وضحاها، هدية يمنية تفتح الأبواب لمرحلة جديدة

• حدث الأحداث يقلب مقاييس المواجهة وردات الفعل في صنعاء أو مطارها

• خرق بانتظار التحالف العربي

السودان



• لن يبقى القصر الجمهوري وحرمه خارج المعركة، وداخله سيشهد حدثاً مثيراً

• صمود البرهان ومن معه موقّت

• حمدوك محور أحداث تقلب التوقعات والواقع

• اغتيال سوداني يشكل مفعولاً رجعياً لبعض نواحي الثورة

• هستيريا عسكرية في أحد الشوارع

إسرائيل



• حركة مفصلية تزعزع مفاصل جهاز أمني إسرائيلي

• زمن اللاوعي الحربي الإسرائيلي آتٍ وزمن الانتظار انقضى

• ما سيحصل في مثلث سوريا ولبنان وإسرائيل سيكون أقرب إلى عصف أمني وسيشبه الإعصار

• تنصب إسرائيل فخّاً لنفسها وتجرّ نفسها إلى المعركة

• رئيس حكومة إسرائيل “ناوي على الشرّ” واسمه يُوقَّع على مسلسل من أضخم الأحداث غير المسبوقة

• إشارات علنية باللون الأحمر تعترض فجأة رئيس الوزراء الإسرائيلي

• جنون من إسرائيل وعليها فوق الماء وتحتها

• كشف أول غموض يرتبط برفاة الطيار رون آراد

متفرّقات من العالم العربي



• أمّ العواصف تهب على الشاطئ الفينيقي

• الغرابة الكبرى: سنرى إسرائيل ترعى أكثر من مصالحة عربية عربيو

• في وقت قريب، يكشف سر استقدام مقاتلات الـB52 على المنطقة

• مطاردة شخصيات معروفة على الأراضي القبرصية

• مفاجآت صادمة بعمليات التطبيع بين دولة عربية وإسرائيل

• انطفاء وغياب أربعة أسماء لأربع شخصيات كبيرة في المنطقة العربية بما فيها بلاد فارس

• الموساد ورئيسه أمام امتحان عسير

• مناورة عسكرية تدريبية تخرج عن مسارها وأهدافها

• جنون عسكريّ في مياه عربية

• الطبيعة تجنّ جنونها فنرى أمواجاً عاتية في مياه عربية

• يوم غير رمضاني في شهر رمضان المقبل

• موجة انتحار في العالم العربي تطال بعض الوجوه المعروفة

• محاولات لإلحاق الضرر بمحطة “الميادين” بأكثر من وسيلة وأسلوب

• موت فنان من أشهر المشاهير

• هستيريا محورها هاتف خليوي يخرج عن سيطرة صاحبه

• صدمة تباغت مسيرة عاشورائية وتخرجها من مفهوم الذكرى

• الوسط الفلكي على موعد مع صدمة بأحد وجوهه

• انتشار كثيف لظاهرة الجن ومظاهرها وما يرتبط بها

• عملية مطاردة بالسلاح على أحد الشواطئ تزرع الرعب بين الناس

• بداية تأسيس نهج جديد للعلاقات بين السعودية وإسرائيل لا يُشبه كلّ ما حدث إلى الآن بين العرب وإسرائيل

• يتوقّف رادار عن العمل ليشمل جهات مدنية وعسكرية

• يوم تهتزّ الأرض بالمنطقة و”تعمل اللي رح تعمله” سنرى أنّ مشاكلنا عادية وبسيطة أمامها

• المحافل الماسونية تتوسع علنا

المصدر: وسائل إعلام لبنانية