ليبيا – اعتبر رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا أن المبررات التي أعطيت من كل طرف بشأن تأجيل الانتخابات غير مقنعة، وهناك إخفاق عام وتحميل المسؤولية لكل الأطراف، ولعل المسؤول الأكبر هو مجلس النواب وبالتحديد مجموعة عقيلة صالح الذي اختطف المسار السياسي وفرض قوانين انتخاب ضعيفة ومخلخلة.

القماطي أشار خلال حوار أجراه موقع “عربي 21” القطري اليوم السبت إلى أن التدخل الإقليمي والدولي سلبي في أغلبه وبالتالي بعض الدول لا تريد انتخابات تقود إلى حالة استقرار دائم في ليبيا قبل أن تضمن مصالحها وفرض رؤيتها للحل. وتعمل هذه الدول من خلال حلفائها داخل ليبيا على عرقلة الانتخابات بخلق اشكاليات واعذار واهية.

وأعتقد أنه يجب السير في خطوط متوازية وهي الانتخابات والمصالحة الوطنية وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك اخراج جميع المرتزقة والقوات الاجنبية التي وجودها غير شرعي في ليبيا.

ونوّه إلى أن الخطر الحقيقي هو عودة الدكتاتورية والشمولية خاصة في شكل شخص عسكري ينصب نفسه حاكماً أوحد مستبد لا يعترف بأي رأي يخالفه بل يقوم بسحقه وفقاً لتعبيره.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

س/ وأخيرا تم تأجيل الانتخابات.. هل ترى أن ما تم الحديث عنه من أسباب مبررات مقنعة لخطوة التأجيل؟

المبررات التي أعطيت من كل طرف غير مقنعة، وهناك إخفاق عام وتحميل المسؤولية لكل الأطراف، ولعل المسؤول الأكبر هو مجلس النواب وبالتحديد مجموعة عقيلة صالح الذي اختطف المسار السياسي وفرض قوانين انتخاب ضعيفة ومخلخلة ومن طرف واحد بدون أي تشاور مع الأطراف الرئيسية الأخرى وعلى رأسها مجلس الدولة.

ومجلس النواب فصل قانون انتخاب الرئيس على مقاس حفتر ولم يكن في حسبانه بأن سيف الإسلام القذافي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيكونان في قائمة المترشحين مما يعني تبخر فرصة حفتر في الفوز.. ولذلك تراجع مجلس النواب وعرقل الانتخابات ومنع مفوضية الانتخابات من المضي قدما وإعلان القائمة النهائية الرسمية للمترشحين.

س/ ما هو المناخ الواجب توفره لإجراء الانتخابات في ليبيا؟

أهم مناخ هو التشاور والتوافق بين كل الأطراف الرئيسية في الصراع الليبي، خاصة حول خارطة الطريق وقوانين الانتخاب، وكذلك المناخ الأمني الملائم والمناخ الذي يحد من عمليات التزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية ونتائجها. والمناخ الذي يقبل فيه كل طرف مشارك بنتائج الانتخابات النزيهة والشفافة.

س/ هناك خلاف حقيقي حول القوانين الناظمة للانتخابات، وما هو رأي حزب التغيير؟

حزب التغيير له موقف ثابت وموثق في بياناته بأنه يرى أن ليبيا غير جاهزة لانتخابات رئاسية في غياب دستور دائم يحسم شروط الترشح للرئاسة. ولذلك الشيء المنطقي هو الذهاب إلى انتخابات برلمانية أولا ومن ثم يقوم البرلمان الجديد بحسم قضية مسودة الدستور التي تنتظر الاستفتاء عليها من الشعب تم بعد ذلك يصبح لدينا دستور دائم ونقوم بعده بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق هذا الدستور.

س/ الليبيون يتحدثون عن انتخابات تشريعية ورئاسية، هل ترى الربط بينهما ممكنا؟

نعم ممكن ولكنه ليس الأفضل لذلك نرى في حزب التغيير أن نذهب إلى انتخابات برلمانية أولا ثم إنجاز الدستور ثم بعد ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية.

س/ كثير من الليبيين يعتقد أن الحديث عن انتخابات غير ذي جدوى، بالنظر إلى التأثير الكبير للقوى الدولية على الفرقاء السياسيين.. هل تعتقد أن هذا التحفظ له معنى؟

نعم التدخل الإقليمي والدولي سلبي في أغلبه وبالتالي بعض الدول لا تريد انتخابات تقود إلى حالة استقرار دائم في ليبيا قبل أن تضمن مصالحها وفرض رؤيتها للحل. وتعمل هذه الدول من خلال حلفائها داخل ليبيا على عرقلة الانتخابات بخلق اشكاليات واعذار واهية.

س/ ترشح بعض الأسماء للانتخابات الرئاسية مثل حفتر وسيف الإسلام، هل تراه يخدم الاستقرار في ليبيا؟

بالتأكيد لا يخدم الاستقرار في ليبيا.. لأن حفتر وسيف شخصيات جدلية بامتياز ولها سوابق إجرامية، وبالتالي مجرد اعلان ترشحها أثار حفيظة الناس.. فكيف اذا ما ترشحوا. لذلكً أتوقع فيتو دولي على ترشح سيف الإسلام القذافي على الأقل. وللأسف يبدو أن حفتر سيتم السماح له بالترشح رغم جرائمه البشعة في ليبيا خلال السبعة سنوات الأخيرة وعلى رأسها جرائم حرب ومقابر جماعية في مدينة ترهونة يتم اكتشافها كل يوم حاليا.

س/ أيهم أولى بالإشراف على الانتخابات المجلس الأعلى للقضاء أم مفوضية الانتخابات أم الحكومة أم البعثة الأممية؟

تنظيم الانتخابات من مسؤولية المفوضية العليا للانتخابات وحدها وهي مفوضية سيادية وطنية وتعتبر انجاز مهم نا كليبيين بعد ثورة فبراير في حين ان وزارة الداخلية في بعض الدول هي من تنظم الانتخابات وربما تحدد نتائجها مسبقا. بينما دور مجلس النواب هو إصدار القوانين الخاصة بالانتخابات بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة كما نص عليه اتفاق الصخيرات، والبعثة الأممية دورها في ليبيا الدعم فقط.

س/ بعض الليبيين يعتقد أن الحديث عن انتخابات قبل إجراء مصالحة وطنية تطوي صفحة الخلافات ليس إلا محطة جديدة لإذكاء الصراع الأهلي، هل تعتقد أن هذا الطرح له معنى؟

أعتقد يجب أن نسير في خطوط متوازية وهي الانتخابات والمصالحة الوطنية وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك اخراج جميع المرتزقة والقوات الاجنبية التي وجودها غير شرعي في ليبيا.

س/ بالمناسبة هل مازالت هناك مخاوف من تيار الإسلام السياسي في ليبيا؟

هذه شماعة وبعبع وفزاعة يروج لها الإعلام الداعم لحفتر والممول خليجيا خاصة من دولة الإمارات. والتيار الإسلامي أصبح محدودا وضعيفا اليوم في ليبيا ولا يشكل خطرا على أحد وليس هو العدو لبناء الدولة الديمقراطية.

بينما الخطر الحقيقي هو عودة الدكتاتورية والشمولية خاصة في شكل شخص عسكري ينصب نفسه حاكما اوحد مستبد لا يعترف بأي رأي يخالفه بل يقوم بسحقه.

س/ قدم لنا فكرة عن حزب التغيير في ليبيا.. أطروحاته وخياراته؟

حزب التغيير هو حزب سياسي ليبي، له توجه وطني وسطي وغير مصنف على أي تيار أيديولوجي في الساحة الليبية. وقد تم إشهاره في العام 2012.. وبعد مسيرة غنية لمدة تسع سنوات كان فيها حاضرا وفاعلا في المشهد السياسي الليبي، يستعد الحزب الآن لعقد مؤتمره العام الأول في الأسبوعين القادمين لانتخاب قياداته وإقرار سياساته الجديدة، وكذلك الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية من خلال دعم العشرات من المترشحين في جميع مناطق ليبيا. ويطمح حزب التغيير لان يكون احد الاحزاب الرئيسية في ليبيا التي تؤسس لنظام مدني ديمقراطي اساسه الدستور وسيادة القانون والمواطنة والتداول السلمي والتعددية في الفكر والرؤى والسياسات.

ويؤمن حزب التغيير بأن ليبيا تملك ثروات بشرية وطبيعية هائلة تؤهلها لان تكون دولة متطورة مزدهرة وتلعب دورا ايجابيا داعما في فضاءها المغاربي وفي منطقة الشرق الاوسط والعمق الافريقي.