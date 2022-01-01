الصين – أكدت الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن بكين تتطلع قدما إلى صداقة وتعاون أوثق مع نيكاراغوا.

وفي معرض رده على سؤال حول إعادة فتح السفارة الصينية لدى نيكاراغوا، قال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه في يوم 31 ديسمبر 2021 بالتوقيت المحلي، أقامت السفارة الصينية في نيكاراغوا مراسم رسمية لإعادة فتح سفارتها، موضحا أن جميع الدبلوماسيين الصينيين الذين عملوا في نيكاراغوا، ومسؤولين لدى حكومة نيكاراغوا، وشخصيات محلية بارزة من مختلف الأوساط، وممثلين من مؤسسات ومجتمعات صينية محلية، وممثلين من بعثات أجنبية في نيكاراغوا، حضروا المراسم.

وأضاف تشاو لي جيان: “بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين ونيكاراغوا، وافق الجانبان على تبادل إقامة سفارتين لدى بعضهما البعض في أقرب وقت ممكن”، لافتا إلى أنه “بفضل الجهود المنسقة من الجانبين، وفي أقل من شهر واحد بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية، تم رفع العلم الأحمر الصيني بالنجوم الخمسة مرة أخرى في نيكاراغوا بعد 31 عاما”.

وأكمل: “إن ذلك برهن مجددا أن التمسك بمبدأ صين واحدة هو تيار أولي يمثل العدالة الدولية ويحظى بدعم شعبي”، معتبرا أت “استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين ونيكاراغوا يخدم المصالح الأساسية وطويلة الأجل للجانبين، كما يحظى بترحيب ودعم الشعبين”.

واستطرد: “إن الصين مستعدة للعمل مع نيكاراغوا في تعزيز التبادلات الودية، وتعزيز التعاون العملي في مختلف القطاعات، وفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية، وتجذير علاقات الصداقة بيننا، لتزدهر العلاقات بين الدولتين والشعبين وتؤتي ثمارها”.

المصدر: “شينخوا”