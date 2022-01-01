روسيا – استقبل سكان المناطق الواقعة في أقصى شرق روسيا، وبالذات كامتشاتكا وتشوكوتكا العام الجديد 2022 قبل تسع ساعات من حلوله في وسط روسيا.

وحلت السنة الجديدة في تلك المنطقة في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن البلاد اصطدمت بتحديات، لكن المواطنين تعلموا كيفية التعامل معها.

وأضاف بوتين، الذي كان سكان كامتشاتكا وتشوكوتكا، أول المشاهدين له: “قريبا جدا سينتهي عام 2021، وسرعان ما سيأخذنا الوقت إلى المستقبل. ويحدث ذلك كل يوم، دقيقة وثانية، لكن الأمر يختلف، عندما نلتقي بالعام الجديد، لأننا نعتبره علامة هامة في الحياة”.

وتابع بوتين القول: “توحدنا جميعا، آمال التغييرات الجيدة القادمة، لكننا نتفهم أنه لا يمكن انتزاعها وفصلها عن أحداث العام الذي شارف على الانتهاء”.

وشدد بوتين، على أن أهم مهمات السلطات الروسية، هي تحسين ظروف معيشة المواطنين، الذين تمنى رئيس الدولة لهم، الصحة والنجاح في العمل والدراسة والأمور الأخرى المختلفة.

المصدر: وكالات