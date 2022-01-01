ليبيا – أرجع الخبير الأمني مسعود الحامدي فشل إجراء الانتخابات في موعدها إلى أن ما انتظره رعاة حوار جنيف (بين الأطراف الليبية المتنازعة تحت رعاية دولية) من حكومة الوحدة الوطنية لم يتحقق، وأنهم راهنوا على الجواد الخاسر، لأنهم اعتقدوا أن الحكومة ستسيطر على الأوضاع في كل أنحاء ليبيا، وأن الأحوال الأمنية تتحسن تمهيدا للانتخابات”.

الحامدي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية “، أوضح أن الانتخابات يستحيل إقامتها إذا انتظر العالم والليبيون تغيرًا في الأحوال الأمنية، خصوصًا في غرب ليبيا، لوجود المسلحين والتيارات المتشددة.