تركيا – تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة كبار قادة الجيش، أمس الجمعة، الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.

وأفادت وكالة “الأناضول” بأن خلوصي أكار وصل ولاية شانلي أورفة المتاخمة للحدود السورية جنوبي تركيا، رفقة رئيس الأركان، يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، وأجروا جولة تفقدية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود، وزاروا قيادة مركز العمليات المشتركة التابع للقوات البرية.

وبحسب “الأناضول”، عقد أكار خلال زيارته للمركز اجتماعا عبر “الفيديو كونفرنس” مع قادة الوحدات على الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية، كما تلقى الوفد معلومات حول التطورات الميدانية الراهنة بالمنطقة في آخر أيام عام 2021.

هذا وهنأ وزير الدفاع التركي جميع الجنود على “المهام الكبيرة الناجحة التي أنجزوها طوال العام لحماية مصالح وسمعة تركيا”، لافتا إلى أن “القوات المسلحة التركية تمر بأكثر الفترات زخما في تاريخ الجمهورية، وأن هناك أعمال كبيرة أخرى تتطلب الإنجاز في المرحلة القادمة”، وفق “الأناضول”.

المصدر: “الأناضول”