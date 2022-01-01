بروكسل – أكد وزراء مالية منطقة اليورو إنه تم تحقيق نتائج كبيرة خلال العشرين عاما الأولى من عمر العملة الأوروبية الموحدة، و”لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به”.

واعتبروا في مقال نشرته صحف أوروبية لمناسبة مرور 20 عاما على ولادة اليورو، أنه “يجب علينا مواكبة الابتكار وتعزيز الدور الدولي لليورو، العملة التي ينبغي أن تواكب العصر الرقمي”.

وأضاف المقال، الذي حمل أيضا توقيع المفوضين الأوروبيين المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية: “لهذا السبب نحن ندعم ونساهم في العمل الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي لليورو الرقمي. وفي الوقت نفسه، من الضروري زيادة تعزيز منطقة اليورو”.

وأردف المقال “لقد وضعنا أسسا صلبة للنظام المصرفي الأوروبي، لكننا ما زلنا بحاجة إلى العمل لتقوية الاتحاد المصرفي وفتح فرص جديدة للانتعاش الاقتصادي والنمو. الشيء نفسه ينطبق على أسواق رأس المال لدينا.. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتحسين تدفق الاستثمار الخاص والمدخرات في السوق من أجل توفير التمويل الضروري للشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت خلق فرص عمل جديدة”.

المصدر: وكالة “آكي”