روسيا – أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن تداعيات فصل روسيا عن نظام “سويفت” للتعاملات المصرفية، وقال إن فصل روسيا عن النظام سيتسبب في العديد من المشاكل للدول الأخرى.

وفي الآونة الأخيرة هدد الغرب بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العديد من المنشورات التي تزعم أن موسكو تستعد لغزو أوكرانيا، على وجه الخصوص، تمت الإشارة إلى فصل روسيا عن نظام “سويفت”.

من جهته نفى الكرملين مرارا جميع الاتهامات بارتكاب “أعمال عدوانية”، وأكد عدم وجود خطط لمهاجمة أحد، كما أن التحرك للقوات الروسية على أراضي روسيا لا يجب أن يقلق أو يزعج أحدا.

والحديث عن فصل روسيا عن “سويفت” ليس بجديد، حيث أن وسائل إعلام غربية ومسؤولين يشيرون إلى هذه الخطوة منذ سنوات، وفي ظل هذه التحذيرات غير المبررة عملت روسيا على تطوير نظامها المصرفي الخاص بها ليكون بديلا عن “سويفت” عند الضرورة.

واليوم تستخدم 38 مؤسسة من 9 دول النظام المصرفي الروسي، كما عملت موسكو خلال السنوات الماضية على تقليل اعتمادها على الدولار في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن.

المصدر: نوفوستي