ليبيا – شددت ستيفاني وليامز مستشارة أمين عام الأمم المتحدة إلى طرابلس مجدداً على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة.

وليامز وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” قالت :”في كل اتصالاتي مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، أكرّر التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ 2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا”.