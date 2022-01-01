الولايات المتحدة – توفي سام جونز، الجناح الأسطوري لبوسطن سلتيكس المتوج عشر مرات بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، عن 88 عاما بحسب ما ذكر متحدث باسم النادي الجمعة.

ودخل جونز قاعة المشاهير عام 1984 بعد أن كان مفتاح تألق سلتيكس في الستينيات بمعدل 17.7 نقطة و4.9 متابعات في المباراة، فحصل على لقب “ذا كلاتش” بسبب إنجازاته في الأوقات الحاسمة من المباريات.

وقال النادي إن جونز توفي مساء الخميس في فلوريدا حيث كان يخضع للعلاج في المستشفى.

وأحرز جونز الألقاب مع سلتيكس بين 1959 و1966 وفي 1968 و1969. وحده زميله لاعب الارتكاز بيل راسل تفوق عليه في عدد الألقاب (11).

وقال مفوض رابطة الدوري آدم سيلفر: “ستبقى ذكرى سام جونز كأحد أبرع الأبطال في كل الرياضات الاحترافية”.

ووقف لاعبو سلتيكس الجمعة دقيقة صمت قبل فوزهم على مضيفهم فينيكس صنز 123-108. وسحب النادي قميصه الرقم 24 عام 1969 عندما أعلن اعتزاله.

المصدر:” أ ف ب”